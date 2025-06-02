В Казани 5 июня с 18:00 мечеть Кул Шариф закроют для посетителей в связи с проведением праздничного намаза на праздник Курбан-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мечеть Кул Шариф в Казани закроют для посещения в день Курбан-Байрама

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мечеть Кул Шариф в Казани закроют для посещения в день Курбан-Байрама

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мечеть будет доступна для посетителей 6 июня с 08:30. В комитете просят учитывать эту информации при планировании туристического осмотра.

Ранее стало известно, что в Казани 6 июня в день Курбан-Байрама автобусные и троллейбусный маршруты начнут работу с 02:00 для перевозки местных жителей в мечети.

Диана Соловьёва