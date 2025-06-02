В Казани в день Курбан-Байрама общественный транспорт начнет работу в 02:00

В Казани 6 июня в день Курбан-Байрама общественный транспорт будет работать с 02:00 для перевозки граждан в мечети. Об этом сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов в ходе делового понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мечеть «Кул-Шариф» в Казани во время праздника Курбан-Байрам в 2023 году

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Мечеть «Кул-Шариф» в Казани во время праздника Курбан-Байрам в 2023 году

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Утром в день праздника будут работать автобусные маршруты № 6, 10, 15 и 30 и троллейбусный маршрут № 2.

Праздничные мероприятия 6 июня начнутся в 03:00 с проповеди. После молитвы будет обряд заклания жертвенных животных, он пройдет в 17 местах. Сообщается, что службы Казани, организуют работу по недопущению торговли животными и их закланию в неустановленных местах.

Диана Соловьёва