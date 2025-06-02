В Ленинградской области тушат пожар в ангарах с лакокрасочной продукцией

В поселке Янино Ленинградской области вспыхнул пожар в ангарах с лакокрасочной продукцией, сообщили в МЧС. Огонь охватил 800 кв. м. Позднее его удалось локализовать.

К тушению привлечены более 50 пожарных, 16 единиц техники, а также пожарный поезд. Сведения о пострадавших не приводятся. По данным лаборатории МЧС, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.