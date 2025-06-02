Два игрока хоккейной команды «Трактор» продлили контракты с клубом

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил контракты с защитником Сергеем Телегиным и нападающим Семеном Дер-Аргучинцевым. Первый игрок продолжит работу с командой еще в двух предстоящих сезонах, второй — пока в одном, сообщает пресс-служба ХК.

«Продление Сергея Телегина было одной из ключевых задач в это межсезонье. В свои 24 года защитник является лидером обороны команды и показывает значительный прогресс на льду. Семен Дер-Аргучинцев — важная составляющая "Трактора", завоевавшего в последние два сезона бронзу и серебро. Это очень необычный нападающий, не вписывающийся ни в какие стандарты и придающий команде определенную изюминку»,— прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

После завершения чемпионата КХЛ «Трактор» покинули ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков. Они присоединились к команде в межсезонье 2024/2025.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинский хоккейный клуб также продлил контракт на два года с генеральным менеджером Алексеем Волковым.

В мае «Трактор» стал серебряным призером финала Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 4:1.

Ольга Воробьева