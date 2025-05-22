«Трактор» стал серебряным призером финала Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» в пятом матче финала Кубка Гагарина. Противник выиграл серию со счетом 4:1. Южноуральцы стали серебряными призерами чемпионата КХЛ 2024/2025.

Решающий матч состоялся 21 мая в Ярославле. Итоговый счет составил 2:1. Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором раунде счет открыл игрок «Локомотива» Мартин Гернат. Из «Трактора» единственный гол забил Стивен Кэмпфер в третьем периоде. После этого игра перешла в овертайм, где нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забил решающую шайбу.

Ярославский «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.