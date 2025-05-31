Генменеджер «Трактора» Алексей Волков продлил контракт с клубом на два сезона

Генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков продлил соглашение с командой. Он продолжит работу с ней еще в двух будущих сезонах, сообщает пресс-служба ХК.

Алексей Волков работает в «Тракторе» с 2023 года. В сезоне 2023/2024 команда смогла завоевать бронзовые медали чемпионата КХЛ, а в 2024/2025 — серебряные.

«Алексей Волков за два года работы в "Тракторе" еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали Чемпионата КХЛ», — прокомментировал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.