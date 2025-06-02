Пушков: Великобритания планирует долгую «ледяную войну» с Россией

Все политические силы в Великобритании настроены на войну с Россией, считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. При этом он уверен, что у королевства нет возможности выйти на уровень «большой геополитической тройки» — США, России и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пушков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Пушков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так сенатор ответил на информацию об обнародовании стратегического оборонного обзора. В частности, документ предполагает выделение 15 млрд фунтов (около 159 млрд руб.) на строительство 12 подводных лодок и создание боеголовок.

«В Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией — и здесь разницы между лейбористами и "консерваторами", которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет»,— написал сенатор в своем Telegram-канале.

Господин Пушков считает, что объемы ядерного вооружения Великобритании не сыграют большую роль в возможном противостоянии с Россией. По его словам, как 12 подлодок с ядерным оружием, так и четыре — «нужны премьер-министру Киру Стармеру, чтобы отчитаться перед приведшим его к власти "коллективным Соросом", британской военной бюрократии, милитаристским кругам и ВПК».

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал обнародование стратегического оборонного обзора. Он заявил, что государство намерено развивать военно-промышленный комплекс, чтобы иметь возможность «сражаться» с Россией.

Екатерина Отрашкевич