Великобритания построит 12 атомных подводных лодок для противостояния РФ

Великобритания построит 12 ударных атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS, чтобы «дать отпор российской агрессии». Сообщение опубликовано на сайте правительства страны.

Флот будет расширен за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной установкой и обычным вооружением. Они будут разработаны в рамках AUKUS — военного альянса Австралии, Великобритании и США.

«Наши выдающиеся подводники круглосуточно патрулируют, обеспечивая нашу безопасность и безопасность наших союзников, но мы знаем, что угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы дать отпор российской агрессии»,— заявил Министр обороны Джон Хили.

В тексте также указано, что активизация программы SSN-AUKUS приведет к расширению промышленных возможностей страны, и в будущем новая подводная лодка будет строиться каждые 18 месяцев.

Объявление о строительстве субмарин 2 июня должен сделать премьер-министр Кир Стармер в рамках представления стратегического обзора по вопросам обороны. Документ, который готовился несколько месяцев, будет содержать 62 рекомендации по укреплению обороны и перечислять основные угрозы стране.