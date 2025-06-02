В мае Ижевск стал лидером по росту цен на вторичном рынке недвижимости в России

В мае Ижевск стал лидером по росту цен на вторичном рынке недвижимости среди крупных городов России. Средняя цена 1 кв. м в столице Удмуртии составила 103,4 тыс. руб., что на 18% выше, чем год назад, следует из данных исследования сервиса «Циан.Аналитика». Однако за последний месяц стоимость «квадрата» упала на 0,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На вторичном рынке сохраняется высокая активность: отсутствие роста цен продолжает притягивать спрос из сегмента новостроек. В отличие от первички, здесь ниже стоимость, можно торговаться и не нужно ждать завершения строительства»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская. Она добавляет, что стагнация цен на вторичном рынке продолжится, если не произойдут значительные изменения в денежно-кредитной политике.

Напомним, средняя цена 1 кв. м на вторичным рынке недвижимости Ижевска выросла с весны 2020 года почти в два раза — с 54 до 101,7 тыс. руб. Прирост составил 88% за пять лет. Это на 12 п.п. меньше, чем в среднем за указанный период среди городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.