Гидравлические испытания теплосетей пройдут на этой неделе в 14 районах Петербурга

На этой неделе, с 2 по 6 июня, теплоэнергетики проведут в общей сложности 126 гидравлических испытаний в 14 районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечения, специалисты АО «ТЭК СПб», в частности, запланировали 51 испытание сетей в Выборгском, Петроградском, Кировском, Пушкинском, Московском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском и Невском районах Петербурга.

В свою очередь, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит пять трубопроводов в Невском и Центральном районах города. В зону испытаний также войдет город Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировало 63 испытания в Адмиралтейском, Петроградском, Петродворцовом, Курортном, Центральном, Пушкинском районах, а

ООО «Теплоэнерго» — семь испытаний в Петроградском, Московском, Красносельском и Приморском районах Петербурга.

В ходе испытаний теплоэнергетики увеличат давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снизят до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на минувшей неделе во время испытаний теплосетей прорвало трубу у дома 15 по улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. Еще один прорыв произошел на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик