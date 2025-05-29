Трубу с теплой водой прорвало во время испытаний на улице Рихарда Зорге

Во время испытаний теплосетей на плотность и прочность прорвало трубу у дома 15 по улице Рихарда Зорге. Об этом «Ъ-СПб» 29 мая сообщили представители АО «Теплосеть Санкт-Петербург».

Температура теплоносителя не превышала 40 градусов. Прибывшие на место аварийные службы локализовали выход воды на поверхность и обеспечили меры безопасности.

В настоящее время испытания продолжаются, затем специалисты приступят к ремонтным работам с восстановлением благоустройства. Испытания теплосетей явлются обязательными мероприятиями при подготовке к отопительному сезону.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более четырех километров трубопроводов заменят на 6-7 линии Васильевского острова. Реконструкция повысит надежность 157 зданий.

Андрей Маркелов