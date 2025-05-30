Перекресток Товарищеского и Дыбенко залило кипятком после прорыва трубы

В одиннадцатом часу утра 30 мая на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко прорвало трубу с кипятком, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК». По словам очевидцев, проезжую часть залило горячей водой, перекресток заволокло паром.

На место происшествия оперативно выехала аварийная бригада. Неисправность удалось устранить за двадцать минут. Изношенный участок планируют включить в план ремонтных работ. В «ТЭК» подчеркнули, что горячую воду в близлежащих домах отключать не пришлось.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что во время испытаний теплосетей на плотность и прочность прорвало трубу у дома 15 по улице Рихарда Зорге. Температура теплоносителя не превышала 40 градусов.

Андрей Маркелов