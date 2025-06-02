Бывший замглавы самарского минздрава продолжил карьеру в Санкт-Петербурге

Павел Золотарев, ранее занимавший пост министра здравоохранения Самарской области, стал первым проректором по учебно-воспитательной работе в частном медицинском вузе «Реавиз» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После отставки прежнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и избрания на пост Вячеслава Федорищева Павел Золотарев работал в должности замминистра здравоохранения региона с приставкой «врио». В апреле текущего года он покинул пост по своему желанию.

Бывшие коллеги Павла Золотарева по министерству здравоохранения Самарской области, экс-замминистра Асланбек Майрамукаев и прежний глава ведомства Армен Бенян, попали в поле зрения правоохранителей в связи с расследованием коррупции в ведомстве.

В июле 2024 года Асланбек Майрамукаев был осужден за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за помощь при заключении госконтрактов с региональным ГКУ «Самарафармация» на поставку медоборудования и медизделий в учреждения области. Он получил девять с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 45 млн руб. и лишением права занимать госдолжности в течение шести лет.

Также силовики допрашивали Армена Беняна на предмет коррупционных преступлений в областном минздраве. Бывший депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал о том, что при обыске в особняке экс-министра в поселке Усть-Кинельский в тайниках в библии и камине были обнаружены более трех млн руб. При этом меченых купюр, переданных взяткодателями, силовики не нашли, отметил экс-парламентарий. В ноябре 2024 года Армен Бенян ушел в отставку с поста главы областного минздрава.

Георгий Портнов