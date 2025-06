Песни огненной лошади

В год 30-летия своего первого альбома группа Garbage напомнила о себе альбомом номер восемь — «Let All That We Imagine Be the Light». Помимо поиска света в темные времена ветераны Garbage в этом альбоме ищут и свое место в индустрии, захваченной молодежью. Альбом послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группе по-прежнему сполна хватает энергичности, но на погоню за современностью она ее не тратит

Фото: Medios y Media / Getty Images Группе по-прежнему сполна хватает энергичности, но на погоню за современностью она ее не тратит

Фото: Medios y Media / Getty Images

Шотландская певица Ширли Мэнсон присоединилась к группе уже не очень молодых музыкантов во главе с продюсером Бутчем Вигом в 1994 году — в день их первой встречи покончил с собой Курт Кобейн, с которым Виг работал над альбомом Nirvana «Nevermind» (1991). Мэнсон родилась в благословенные 1960-е, технически она застала «революцию цветов» и золотую эру рок-н-ролла. Первый альбом группы «Garbage» (1995) представлял собой сочетание главной музыки того времени — гранжа — и танцевальных ритмов. Бутч Виг сотворил сенсацию, выдвинув на передний план рыжеволосую девушку, которая транслировала тот самый teen spirit, о котором пел его покойный друг. В музыке Garbage было столько молодой злости, что ее хватило на десятилетие уверенной карьеры.

А в 2010-е и тем более в 2020-е Garbage чаще можно было увидеть на разогреве. Правда, речь шла об артистах, с которыми стоять на одной сцене — честь. Группа гастролировала с Blondie, Tears For Fears и Аланис Мориссетт. Североамериканский тур Garbage в поддержку нового альбома пройдет в залах вместимостью от 3 тыс. до 5 тыс. зрителей. Группа также выступила на передвижном Cruel World Festival, на котором практически нет групп моложе 30 лет. Garbage далеко не стадионная группа, которая в США проходит чуть ли не по разряду ретро. Возможно, новый альбом что-то изменит.

Музыканты Garbage считают, что в «Let All That We Imagine Be the Light» группа продемонстрировала свое узнаваемое динамичное звучание, в котором сплетаются угловатые (так и написано в пресс-релизе) гитары, кинематографичные текстуры и драйвовые биты. Бутч Виг в своих комментариях для СМИ обращает внимание на то, что в альбоме использовано много аналоговых синтезаторов. По его словам, они соответствуют «дистопическим вибрациям», которые испытывали музыканты во время записи. Это хорошо слышно, например, в песне «Have We Met (The Void)». Наводящий ужас звуковой дизайн песни заставляет толковать ее гораздо шире, чем история о ночном визите незнакомца.

Лирика Ширли Мэнсон в альбоме — то интимная, то дерзкая. Песня «Chinese Fire Horse» («Китайская огненная лошадь») — прямой ответ всем эйджистским комментариям, которые сопровождают певицу в последние годы. Певица родилась в 1966 году, это был год Огненной Лошади по китайскому календарю. В некоторых азиатских регионах считается, что Огненная Лошадь приносит несчастье, поэтому в год рождения Мэнсон там даже снизилась рождаемость. В то же время в сегодняшнем мире «огненные лошади» — сильные, независимые и вдохновляющие личности. «Ты говоришь, я старею? Ты говоришь, мое время прошло? Мое лицо оставляет тебя равнодушным и мне пора на пенсию? Погоди минутку, ты с кем разговариваешь? Да, я намного старше тебя, но в моем уме и в моем теле столько силы!» — поет вокалистка Garbage. Стоит добавить, что и в игре группы силы хватает, несмотря на то что Бутчу Вигу скоро 70.

Сочиняя песни вместе с Ширли Мэнсон и другими музыкантами Garbage, он стремился максимально подчеркнуть мелодические достоинства материала. Пример — песня «Radical», напоминающая первый медленный хит группы — «Milk». Кажется, что Виг всеми силами пытается вернуть Garbage на поп-радиостанции и интегрировать в хитовые плейлисты. В то же время он понимает, что место группы все равно в отделе «классический рок», пусть и со всеми звукорежиссерскими хитростями и индустриальными сэмплами. И поэтому не идет на компромиссы и не слишком сдерживает свою феноменальную студийную фантазию.

Вокал для завершающей альбом песни «The Day That I Met God» («День, когда я встретила Бога») Мэнсон записывала в своей спальне, восстанавливаясь после операции по замене тазобедренного сустава. Эта демозапись вошла в итоговую версию альбома. Это самая личная и самая длинная песня за всю карьеру Ширли Мэнсон. Она впервые всерьез заговорила о здоровье и смерти, ближе к финалу она повторяет: «Я нашла Бога в трамадоле». «Это действительно песня о смертности,— говорит Мэнсон,— но это также и выражение благодарности. Благодарности за то, что мы стареем, благодарности за долголетие нашей группы, за хорошее здоровье, за великую тайну и за продолжающееся творческое приключение жизни».

Вряд ли у альбома «Let All That We Imagine Be the Light» будет выдающаяся судьба в чартах, и вряд ли музыканты на этот счет слишком переживают. При всей их изобретательности это точно не «современный» звук. Может быть, Garbage даже стоит гордиться тем, что они обошлись без приглашенных вокалистов или рэперов и без услуг какого-нибудь модного продюсера вроде Эндрю Уотта. По нынешним временам такое постоянство ценнее, чем хедлайнерские сеты и миллиарды просмотров клипов.

Игорь Гаврилов