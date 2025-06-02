Теннисистка Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова проиграла второй ракетке мира американке Коко Гауфф в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) и завершила выступление на турнире, призовой фонд которого составляет €56,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Екатерина Александрова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Александрова, занимающая 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, уступила со счетом 0:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между американками Мэдисон Кис и Хейли Баптист. Лучшим достижением Гауфф на Roland Garros является выход в финал в 2022 году. Тогда она уступила польке Иге Швёнтек, которая является четырехкратной победительницей этого турнира (2020, 2022, 2023, 2024).

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Он завершится 8 июня.

Таисия Орлова