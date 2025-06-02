«Делимобиль» одобрил buyback на сумму до 600 млн рублей

Совет директоров «Каршеринг Руссия» (юрлицо каршерингового сервиса «Делимобиль») одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 600 млн руб. На проведение buyback выделено три года, начиная с 30 мая 2025-го. «Делимобиль» планирует приобрести акции на открытом рынке в течение года или до достижения максимального установленного лимита.

Фактический размер программы выкупа будет зависеть от нескольких факторов, в том числе денежной позиции компании, цены акций, а также выполнения менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках долгосрочной мотивационной программы, уточняется в пресс-релизе компании.

На фоне этих новостей акции «Каршеринг Руссия» на Московской бирже по состоянию на 9:45 дорожали на 7,45%, до 172,4 руб. за бумагу. К 13:10 бумаги замедлили рост, они торгуются на уровне 165,2 руб. (+0,4%).

В феврале 2024 года «Делимобиль» провел IPO, в ходе которого привлек более 4 млрд руб. Средства планировали направить на развитие бизнеса и снижение долговой нагрузки. За 2024 года выручка каршерингового сервиса по МСФО выросла на 34% в годовом выражении, до рекордных 27,9 млрд руб. При этом его чистая прибыль за отчетный период упала вдвое, до 8 млн руб.