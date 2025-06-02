Экс-игрок «Сибири» выйдет в первой тройке

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) первой из парламентских партий объявила состав головной части партсписка кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Ее возглавит депутат Госдумы РФ, бывший защитник хоккейной «Сибири» Александр Аксененко, вместе с которым в тройку лидеров вошли участник СВО Руслан Колник и бывший прокурор Новосибирска Роман Сивак. С таким подбором кандидатов СРЗП рассчитывает на 10% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко возглавит список справороссов на выборах депутатов новосибирского заксобрания

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко возглавит список справороссов на выборах депутатов новосибирского заксобрания

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

СРЗП стала первой парламентской партией, официально объявившей состав первой тройки партсписка кандидатов на очередных выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Первую строчку займет председатель совета регионального отделения (РО) СРЗП, депутат Госдумы РФ Александр Аксененко. На второй и третьей оказались, соответственно, участник СВО, депутат райсовета Новосибирского района Руслан Колник и экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак.

Выборы 76 депутатов областного парламента пройдут в сентябре этого года. 38 человек избираются по партспискам, еще 38 — в одномандатных округах. Общеобластная часть партсписка не может включать более трех кандидатов. Избирательный барьер для партий составляет 5%.

По словам господина Аксененко, состав кандидатов и предвыборная программа партии позволяют РО СЗРП рассчитывать на 10% голосов по партспискам и победу, как минимум, двух ее представителей в одномандатных округах. На предыдущих выборах в 2020 году новосибирские справороссы заняли пятое место, набрав 6,05% при голосовании за партии и оставшись без побед в одномандатных округах. Это позволило СРЗП сформировать фракцию из двух человек.

В первой тройке Александр Аксененко выступит «локомотивом». Роман Сивак, отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», сказал, что в случае успеха партии на выборах получит депутатский мандат. Он возглавлял прокуратуру Новосибирска с 2021 года и ушел в отставку по выслуге лет весной 2025-го. «Начинается новая жизнь у меня»,— заметил господин Сивак. В этой жизни в структуре РО он занял пост руководителя центра защиты прав граждан. «Иду по списку, буду также избираться по одномандатному округу, а дальше время покажет»,— рассказал, в свою очередь, господин Колник. «Ъ-Сибирь» он уточнил, что несколько дней назад был уволен в запас.

Список кандидатов еще не утвержден руководством СРЗП. Но известно, например, что директор торгово-развлекательного комплекса «Эдем» Владислав Плотников будет выдвинут в округе №37, а экс-начальник департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева — в округе №21. Госпожа Незамаева уже была депутатом заксобрания в 2005-2010 годах, но тогда состояла во фракции КПРФ.

Планы же руководителя фракции СРЗП в заксобрании Анатолия Кубанова остаются под вопросом.

«Из партии он никуда не уходит, взаимодействует, работает. Я думаю, мы посмотрим в рамках этой избирательной кампании в территориальной группе какой-то. Это будет зависеть от позиции самого Анатолия Анатольевича»,— сказал Александр Аксененко.

«С одной стороны, это играет на руку партии, показывая, что она выбирает авторитетных людей. Но само по себе это еще не обеспечивает успех на голосовании. Для достижения успеха надо обязательно работать, потому что избиратели могут этих кандидатов и не знать»,— оценил кадровое решение РО СРЗП политолог Владимир Леонтьев.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 25 мая завершилось электронное предварительное голосование по выдвижению кандидатов от «Единой России». На прошлой неделе президиум РО партии утвердил результаты праймериз, но первая тройка партсписка будет названа на областной партконференции, дата которой пока не назначена. Не названы даты аналогичных конференций в КПРФ и ЛДПР. 26 мая стало известно, что партсписок «Новых людей» возглавит вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. В 2024 году на выборах президента РФ в Новосибирской области он занял второе место. Но кто из местных политиков войдет в тройку, пока неизвестно.

Выборы областной парламент официально назначит на своей сессии 5 июня. В проекте решения указывается дата 14 сентября.

Валерий Лавский