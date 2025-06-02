Чудесное возвращение

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает историю фигуристки Елены Бережной, выигравшей олимпийское золото после двух сложнейших нейрохирургических операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Травмы в спорте неизбежны, нагрузки практически во всех видах запредельные, и срывы случаются. Но порой то, что происходит на площадках, ставит под угрозу не только здоровье атлетов, а даже их жизнь. В начале чемпионского пути фигуристки Елены Бережной появился партнер, который требовал от девушки полного подчинения. Олег Шляхов выступал за Латвию, был агрессивен и даже бил спортсменку на тренировках. Многие наставники уговаривали Елену уйти к другому партнеру, но она терпела. Беда случилась в 1996-м. За неделю до чемпионата Европы, к которому пара готовилась в Риге, отрабатывая параллельное вращение, Шляхов попал девушке коньком в висок. Случайно или намеренно, мы уже не узнаем. Тренер Тамара Москвина, которая тогда работала с парой, говорила, что фигурист часто не убирал конек, направленный в сторону партнерши, и катался опасно.

В этот раз все оказалось очень серьезно. Лезвие конька проникло слишком глубоко, осколки раздробленной кости повредили оболочку мозга. После двух сложнейших нейрохирургических операций спортсменка потеряла возможность не только ходить, но и говорить. Врачи открыто заявляли, что о большом спорте можно забыть.

Ангелом-хранителем для Бережной стал фигурист Антон Сихарулидзе. Он буквально вытащил девушку из депрессии и поставил не только на ноги, но и на коньки. После этого пара начала кататься вместе, а вершиной их профессиональной карьеры стало золото Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Конечно, пройти мимо такой истории кинематографисты не смогли. Она стала одной из сюжетных линий в фильме «Чемпионы». К сожалению, сказка закончилась: завершились не только карьеры известных фигуристов, но и их отношения. Однако невероятное возвращение Елены Бережной после тяжелейшей травмы навсегда вошло в историю не только фигурного катания, но и всего мира спорта.

Владимир Осипов