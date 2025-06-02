Житель Нижнекамска организовал нарколабораторию в своей квартире

Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в организации нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 года житель Нижнекамска организовал в своей квартире подпольную нарколабораторию Обвиняемый произвел 86,7 граммов наркотиков для продажи. Вещества обнаружили сотрудники полиции в ходе обыска квартиры.

Установлено, что с декабря 2024 года по март 2025 года мужчина культивировал девять кустов наркосодержащего растения. С помощью его частей он изготовил почти 590 грамм наркотиков для сбыта. Полиция изъяла наркотики общей массой более 990 грамм.

Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере). Житель Нижнекамска полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва