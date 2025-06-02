Экс-депутат горсовета Уфы подал иск к администрации СИЗО

Ленинский райсуд Уфы рассмотрит иск экс-депутата горсовета Уфы, бенефициара ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова к администрации уфимского СИЗО №1, где он содержится с марта 2022 года. Дата первого заседания на сайте суда не указывается. Подробности иска неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец компании «Госстрой» Кирилл Бадиков в зале суда

Фото: Венеры Хисамовой, Коммерсантъ Владелец компании «Госстрой» Кирилл Бадиков в зале суда

Фото: Венеры Хисамовой, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне 2024 года Кирилл Бадиков уже подавал иск к СИЗО. В нем заявитель просил суд признать незаконными действия ответчика, нарушающие его права на надлежащее материально-бытовое обеспечение и санитарные условия. В сентябре истец отказался от иска.

В апреле Октябрьский райсуд Уфы признал Кирилла Бадикова и двух его сообщников виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при строительстве жилого комплекса «Московский». Господина Бадикова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 млн руб., двоим другим назначили условные сроки. Вину они не признали.

Венера Хисамова