Экс-депутат горсовета Уфы пожаловался на санитарные условия в СИЗО

Ленинский районный суд Уфы 15 июля рассмотрит иск экс-депутата горсовета, бенефициара ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова к УФСИН РФ по Башкирии и СИЗО №1, где содержится в статусе обвиняемого в мошенничестве при долевом строительстве жилья.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, Кирилл Бадиков просит признать незаконными действия ответчиков, которыми были нарушены его права на надлежащее материально-бытовое обеспечение и санитарные условия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Кирилла Бадикова задержали в марте 2022 года. Ему и двум его предполагаемым сообщникам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2013–2021 годах подсудимые под видом строительства четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, работу они не завершили и похитили не менее 1,1 млрд руб., полагает следствие.

Уголовное дело рассматривает Октябрьский районный суд Уфы. Ближайшее заседание назначено на 1 июля.

Венера Хисамова

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