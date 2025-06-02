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Татарстан получит 520 млн руб для развития двух технопарков

Правительство России направит Республике Татарстан более 520 млн руб на реализацию проектов индустриального парка «Лаишево» и технопарка «Иннопарк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Дополнительное финансирование также получат промышленные парки «Руднево» в Москве (127 млн руб) и «Уфимский» в Башкортостане (219 млн руб).

Субсидии должны помочь управляющим компаниям парков частично возместить затраты на строительство или обновление объектов промышленной инфраструктуры, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.

Механизм господдержки технопарков и ОЭЗ был запущен в 2014 году. Отбор на финансирование проводит Минпромторг РФ. Для получения денежных средств на площадках промпарков должны реализовывать проекты в авиационной промышленности, автопрома, легкой промышленности, нефтегазового и энергетического машиностроения и т. д.

Ранее стало известно, что в Татарстане предложили создавать индустриальные парки в виде закрытых паевых фондов. Подробнее — в материале «Технопарки хотят порезать на паи».

Диана Соловьёва

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