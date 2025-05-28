Технопарки хотят порезать на паи

АО «Химград» выступило с инициативой структурировать индустриальные парки в формате закрытых паевых инвестиционных фондов. Идею одобрил Минпромторг РФ. Теперь технопарк планирует разработать конкретные предложения, чтобы согласовать их с Центробанком и Минфином РФ. Эксперты рассказали, что сейчас инвесторам выгодно вкладываться в проекты технопарков. При этом отмечается, что в формате закрытого паевого инвестиционного фонда инвесторы, не являющиеся резидентами, могут нести повышенные риски потери инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технополис «Химград» в Казани

Фото: Технополис «Химград» Технополис «Химград» в Казани

Фото: Технополис «Химград»

Генеральный директор АО «Химград», президент «Российской гильдии управляющих и девелоперов» (РГУД) Айрат Гиззатуллин сообщил, что Минпромторг РФ одобрил идею разрешить структурировать индустриальные парки в формате закрытых паевых инвестиционных фондов для привлечения коллективных инвестиций. Подробности этой идеи господин Гиззатуллин рассказал в ходе пресс-конференции «РГУД обзор рынка недвижимости Республики Татарстан по итогам первого квартала 2025 года».

АО «Химград» Технополис «Химград» — первый сертифицированный индустриальный парк в России, расположенный в Казани. Он представляет собой площадку для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров. По данным Rusprofile, учредителем АО «Химград», зарегистрированного в 2008 году, с уставным капиталом около 2,1 млрд руб. является Республика Татарстан. В 2024 году организация имела выручку 185 млн руб. и прибыль 19 млн руб.

Гендиректор «Химграда» сообщил «Ъ Волга-Урал», что более половины проектов индустриальных парков, которые реализуются в России, приходятся на частные парки, а одной из основных проблем становится отсутствие доступного финансирования. Айрат Гиззатуллин отметил, что у малого и среднего бизнеса зафиксирован большой спрос на производственную недвижимость. Хотя сам сегмент показывает высокую доходность, помещения для него невозможно строить на существующих условиях, когда стоимость недвижимости за год увеличивается на десятки %.

По мнению господина Гиззатуллина, формат закрытого паевого инвестиционного фонда поможет вывести на рынок новый инвестиционный продукт в виде производственных объектов с высоким спросом и при этом наделить индустриальные парки стабильным источником финансирования. В отличие от кредитного финансирования такой способ не потребует скорых выплат.

«Мы нашли понимание у Минпромторга РФ, обсудили с ними эту идею. Сейчас речь идет о разработке соответствующих предложений, чтобы согласовать эту идею со всеми заинтересованными лицами: Центробанк и Минфин РФ», — рассказал гендиректор «Химграда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин на пресс-конференции «РГУД обзор рынка недвижимости Республики Татарстан по итогам первого квартала 2025 года»

Фото: АО «Химград» Гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин на пресс-конференции «РГУД обзор рынка недвижимости Республики Татарстан по итогам первого квартала 2025 года»

Фото: АО «Химград»

Айрат Гиззатуллин надеется, что инициативу смогут реализовать без пилотного проекта, потому что, по его словам, законодательство в области закрытых паевых инвестиционных фондов практически не меняется. Он сообщил, что изменения необходимо внести в Постановление Правительства № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках...».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова в разговоре с «Ъ Волга-Урал» рассказала, что для реализации идеи нужно внести существенные изменения в законодательство, т. к. постановления Правительства № 794 и № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков» не предполагают создание закрытых паевых инвестиционных фондов.

Эксперт считает, что инициатива может принципиально изменить схему управления технопарками. Сейчас индустриальным парком управляет УК. Она может быть создана в формате хозяйственного товарищества, акционерного общества, некоммерческого партнерства или унитарного предприятия.

УК передаются земельные участки, недвижимость, инфраструктура, которыми компания распоряжается на правах собственности или на основании договора аренды. В таком случае наибольший имущественный взнос вносит учредитель (РФ, субъект федерации или муниципальное образование). Таким образом, учредитель за бюджетные средства создает инфраструктуру и выделяет земельные участки, которые передает УК. Резиденты также передают определенное имущество, которое создают на собственные средства, но обычно эти вклады несопоставимы, отмечает эксперт.

Анастасия Владимирова предположила, что в инициативе «Химграда» пайщиками будут выступать резиденты, вносящие в фонд свои активы на территории индустриального парка. В таком случае размер пая будет зависеть от объема и стоимости взноса в фонд. Госпожа Владимирова заявила, что тогда вклад частных инвесторов в создание технопарка будет значительно больше, чем вклад государства.

«Для государства такая схема выглядит исключительно привлекательно, поскольку предполагает сокращение бюджетных расходов при создании индустриальных парков», — считает эксперт.

При этом выгода частных инвесторов, не являющихся резидентами, выступающих резидентами, уже не столь очевидна, поскольку доход будет зависеть от успешности технопарка, а значит, увеличивается риск потери инвестиций, заявила Анастасия Владимирова.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что по данным «Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и кластеров Российской Федерации» в 2023 году в стране действовали 306 индустриальных парков и планировали создать еще 12. Среди этих объектов 22% приходились на государственные проекты, 75% — на частные и 2% имели смешанную форму собственности.

При создании индустриальных парков возникает ряд вопросов, среди которых профиль объекта, финансирование, наличие резидентов и способ их привлечь и др. Также важна проблема землеотвода под парк и меры поддержки парка со стороны государства и муниципальных властей. Дмитрий Баранов считает, что сейчас инвесторам выгодно вкладываться в проекты индустриальных парков, т. к. они поддерживаются государством и помогают решать задачу с импортозамещением.

«Переориентация на торговлю со странами Востока и Юга увеличивает потребности в промышленной продукции, и индустриальные парки могут участвовать в этом», — заявил господин Баранов.

Диана Соловьёва