Разработчики из Ростовской области попали в финал конкурса «Родная игрушка»

Два конструктора из Ростовской области вошли в число номинантов в конкурсе «Родная игрушка». Цель проекта – поддержка разработки отечественных игрушек, которые помогут детям изучать историю страны и развивать творческие и технические навыки. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным источника, народное голосование во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка», организованном обществом «Знание» и «Движением Первых» проходило до конца мая. Из 28 тыс. заявок эксперты отобрали 149 работ, среди которых две принадлежат конструкторам от Ростовской области.

По результатам первого и второго этапов конкурса, в финал всероссийского проекта вошли Владислав Крамаренко с идеей «Космическая станция будущего» (5–12 лет) – сборка моделей ракеты «Восток», орбитальной станции и космонавтов и Мария Кузнецова, с работой «Конструктор: электрические цепи» – набор из 16 магнитных кубиков, имитирующих элементы цепи (аккумулятор, лампочку, реостат и др.).

«Заявочная кампания показала, насколько важна и актуальна тема воспитания подрастающего поколения через игры и игрушки. Конкурс дал возможность тысячам людей по всей стране воплотить свои идеи, которые несут добро, созидательную силу, защищают и продвигают наши традиционные ценности»,– отметил в информации на сайте конкурса гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

В следующий этап попадет до 75 проектов, а их авторы создадут прототипы с поддержкой партнеров. Оценку проведут психологи, технологи и представители индустрии.

В сентябре 2025 года лучшие проекты представят на фестивале детских игр, где выберут до пяти победителей в каждой из номинаций. Их проекты смогут выйти на массовое производство и будут продаваться через торговые сети, поясняют организаторы конкурса «Родная игрушка».

Валентина Любашенко