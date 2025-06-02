При проведении фестиваля «Движение» в Екатеринбурге запретят торговлю алкоголем

В центре Екатеринбурга на время проведения фестиваля автомотокультуры «Движение» 7 и 8 июня запретят продажу алкоголя, сообщили в городской администрации. Меры распространятся на улицы Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, на эти дни муниципальная парковка на улице Горького станет бесплатной. В местах, где будет проводиться фестиваль, поставят фудтраки, холодильники с мороженым, а также контейнеры и туалеты — после мероприятия службы благоустройства займутся масштабной уборкой. Центральные улицы будут патрулировать медики, пожарные и полицейские.

Напомним, на второй фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме, ожидают более 5 тыс. мотоциклистов. В программе — зрелищные соревнования на земле и воде, концерты, мастер-классы, выставки мотоциклов. На время проведения фестиваля также будут перекрыты участки нескольких улиц, поездки на самокатах будут запрещены.

Ирина Пичурина