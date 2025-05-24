Более 5 тысяч байкеров ожидают на мотофестивале «Движение»

На фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 7 по 8 июня, ожидают более 5 тыс. мотоциклистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль мотокультуры «Движение» впервые прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8-9 июня 2024 года. Его организовала Ассоциация свободных байкеров. Тогда было задействовано 30 площадок и четыре сцены. В нем приняли участие около 80 тыс. зрителей и 2,5 тыс. мотоциклистов. Проект реализуется при поддержке врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и администрации Екатеринбурга.

«Мы ожидаем более 5 тыс. байкеров со всей страны. Этот фестиваль — новая точка притяжения для гостей из других регионов и развития внутреннего туризма»,— рассказала на пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она пояснила, что движение — это «коллаборация спорта, культуры, здорового образа жизни и семейного отдыха».

В программе фестиваля: зрелищные соревнования на земле и воде, концерты, мастер-классы, выставки мотоциклов. Основной темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Мы гордимся Уральским добровольческим танковым корпусом, в состав которого входил отдельный гвардейский мотоциклетный батальон»,— подчеркнула Татьяна Савинова.

Открытие фестиваля пройдет на площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме. Затем состоится мотопарад Верхняя Пышма — Екатеринбург.

В Екатеринбурге в дни фестиваля будут перекрыты центральные улицы. Основные соревнования пройдут на ул. 8 марта от пр. Ленина до ул. Малышева.

За два дня на площадках фестиваля выступят более 180 мотоспортсменов. По словам начальника управления спорта администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной в программе фестиваля — показательные выступления с мотоциклами: стантрайдинг, мото-фристайл, джимхана, эндуро. Специально для них построят полосу препятствий из бревен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники. Над площадкой работало более 1 тыс. человек, отметила госпожа Фитина.

На Городском пруду пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу. В акватории пруда покажут аквабайки, гидрофлаи и новую дисциплину мотосерф.

В Историческом сквере будет организована выставка ретробайков, в Уральском центре развития дизайна состоится выставка кастомных мотоциклов «Железное дело», посвященная Ирбитскому заводу, который выпускают «Уралы». «Мы хотим показать, что Урал — не только географический, но и мотоциклический центр страны»,— пояснил новую концепцию выставки сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение» Дмитрий Хитров. По его словам, в экспозиции будет порядка 40 единиц уникальной техники.

На территории Музейного комплекса в Верхней Пышме будут организованы баскетбольный турнир, показательные выступления в дисциплине шахбокс, мастер-классы.

Фестиваль завершится 8 июня концертом группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной в Историческом сквере.

Стефания Автомонова