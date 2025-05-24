Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 5 тысяч байкеров ожидают на мотофестивале «Движение»

На фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 7 по 8 июня, ожидают более 5 тыс. мотоциклистов.

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль мотокультуры «Движение» впервые прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8-9 июня 2024 года. Его организовала Ассоциация свободных байкеров. Тогда было задействовано 30 площадок и четыре сцены. В нем приняли участие около 80 тыс. зрителей и 2,5 тыс. мотоциклистов. Проект реализуется при поддержке врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и администрации Екатеринбурга.

«Мы ожидаем более 5 тыс. байкеров со всей страны. Этот фестиваль — новая точка притяжения для гостей из других регионов и развития внутреннего туризма»,— рассказала на пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она пояснила, что движение — это «коллаборация спорта, культуры, здорового образа жизни и семейного отдыха».

В программе фестиваля: зрелищные соревнования на земле и воде, концерты, мастер-классы, выставки мотоциклов. Основной темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Мы гордимся Уральским добровольческим танковым корпусом, в состав которого входил отдельный гвардейский мотоциклетный батальон»,— подчеркнула Татьяна Савинова.

Открытие фестиваля пройдет на площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме. Затем состоится мотопарад Верхняя Пышма — Екатеринбург.

В Екатеринбурге в дни фестиваля будут перекрыты центральные улицы. Основные соревнования пройдут на ул. 8 марта от пр. Ленина до ул. Малышева.

За два дня на площадках фестиваля выступят более 180 мотоспортсменов. По словам начальника управления спорта администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной в программе фестиваля — показательные выступления с мотоциклами: стантрайдинг, мото-фристайл, джимхана, эндуро. Специально для них построят полосу препятствий из бревен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники. Над площадкой работало более 1 тыс. человек, отметила госпожа Фитина.

На Городском пруду пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу. В акватории пруда покажут аквабайки, гидрофлаи и новую дисциплину мотосерф.

В Историческом сквере будет организована выставка ретробайков, в Уральском центре развития дизайна состоится выставка кастомных мотоциклов «Железное дело», посвященная Ирбитскому заводу, который выпускают «Уралы». «Мы хотим показать, что Урал — не только географический, но и мотоциклический центр страны»,— пояснил новую концепцию выставки сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение» Дмитрий Хитров. По его словам, в экспозиции будет порядка 40 единиц уникальной техники.

На территории Музейного комплекса в Верхней Пышме будут организованы баскетбольный турнир, показательные выступления в дисциплине шахбокс, мастер-классы.

Фестиваль завершится 8 июня концертом группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной в Историческом сквере.

Стефания Автомонова

Фотогалерея

Екатеринбург пришел в «Движение»

Предыдущая фотография
8 и 9 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел фестиваль &quot;Движение&quot;

8 и 9 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел фестиваль "Движение"

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Старт началу мероприятия дали в Верхней Пышме на территории Музейного комплекса УГМК. После церемонии открытия колонна байкеров выехала в Екатеринбург

Старт началу мероприятия дали в Верхней Пышме на территории Музейного комплекса УГМК. После церемонии открытия колонна байкеров выехала в Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По словам организаторов, Екатеринбург — одна из наиболее удобных для таких мероприятий точек на карте

По словам организаторов, Екатеринбург — одна из наиболее удобных для таких мероприятий точек на карте

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Программа мероприятий состояла из четырех основных направлений: &quot;Движение моторов&quot;, &quot;Движение музыки&quot;, &quot;Движение культуры&quot; и &quot;Движение стихий&quot;

Программа мероприятий состояла из четырех основных направлений: "Движение моторов", "Движение музыки", "Движение культуры" и "Движение стихий"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге.

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники мотопробега на площади перед администрацией города

Участники мотопробега на площади перед администрацией города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 марта

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы &quot;The Choppers&quot; на улице Вайнера

Выступление группы "The Choppers" на улице Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестивал мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фестивал мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление Алексея Колесникова. Спортивный элемент &quot;Багги-флип (сальтто на багги)&quot;.

Выступление Алексея Колесникова. Спортивный элемент "Багги-флип (сальтто на багги)".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мотоцикл на кастом-шоу «Железное дело»

Мотоцикл на кастом-шоу «Железное дело»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники мотопробега на улице города

Участники мотопробега на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники фестиваля на улице города

Участники фестиваля на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

L&#39;One (Леван Горозия) во время выступления на фестивале

L'One (Леван Горозия) во время выступления на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время фестиваля

Зрители во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге.

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 22

8 и 9 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел фестиваль "Движение"

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Сибирякова

Старт началу мероприятия дали в Верхней Пышме на территории Музейного комплекса УГМК. После церемонии открытия колонна байкеров выехала в Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По словам организаторов, Екатеринбург — одна из наиболее удобных для таких мероприятий точек на карте

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Программа мероприятий состояла из четырех основных направлений: "Движение моторов", "Движение музыки", "Движение культуры" и "Движение стихий"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники мотопробега на площади перед администрацией города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тренировочный заезд в дисциплине эндуро (агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах) на улице 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы "The Choppers" на улице Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестивал мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление Алексея Колесникова. Спортивный элемент "Багги-флип (сальтто на багги)".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мотоцикл на кастом-шоу «Железное дело»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники мотопробега на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники фестиваля на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

L'One (Леван Горозия) во время выступления на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Новости компаний Все