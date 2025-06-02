Мадридский «Реал» занял первое место в клубном рейтинге UEFA
По итогам сезона-2024/25 мадридский «Реал» возглавил клубный рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Обновленная таблица опубликована на сайте организации.
Игроки «Реала»
Фото: Isabel Infantes / Reuters
По сравнению с прошлым сезоном «Реал» поднялся на две позиции. Мадридский клуб набрал 143,5 балла.
В топ-10 лучших команд также вошли:
- «Манчестер Сити» — 137,75;
- «Бавария» — 135,25;
- «Ливерпуль» — 125,5;
- «ПСЖ» — 118,5;
- «Интер» — 116,25;
- «Челси» — 109;
- «Боруссия» — 106,75;
- «Рома» — 104,5;
- «Барселона» — 103,25.
Также в топ-200 вошли российские клубы: «Зенит» занял 126-е место, «Спартак» — 137-е, «Локомотив» — 157-е, «Краснодар» — 188-е.
Клубный рейтинг считается на основании результатов всех команд ассоциации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференций за последние пять сезонов.