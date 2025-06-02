Мадридский «Реал» занял первое место в клубном рейтинге UEFA

По итогам сезона-2024/25 мадридский «Реал» возглавил клубный рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Обновленная таблица опубликована на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Реала»

Фото: Isabel Infantes / Reuters Игроки «Реала»

Фото: Isabel Infantes / Reuters

По сравнению с прошлым сезоном «Реал» поднялся на две позиции. Мадридский клуб набрал 143,5 балла.

В топ-10 лучших команд также вошли:

«Манчестер Сити» — 137,75;

«Бавария» — 135,25;

«Ливерпуль» — 125,5;

«ПСЖ» — 118,5;

«Интер» — 116,25;

«Челси» — 109;

«Боруссия» — 106,75;

«Рома» — 104,5;

«Барселона» — 103,25.

Также в топ-200 вошли российские клубы: «Зенит» занял 126-е место, «Спартак» — 137-е, «Локомотив» — 157-е, «Краснодар» — 188-е.

Клубный рейтинг считается на основании результатов всех команд ассоциации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференций за последние пять сезонов.

Таисия Орлова