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Мадридский «Реал» занял первое место в клубном рейтинге UEFA

По итогам сезона-2024/25 мадридский «Реал» возглавил клубный рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Обновленная таблица опубликована на сайте организации.

Игроки «Реала»

Игроки «Реала»

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Игроки «Реала»

Фото: Isabel Infantes / Reuters

По сравнению с прошлым сезоном «Реал» поднялся на две позиции. Мадридский клуб набрал 143,5 балла.

В топ-10 лучших команд также вошли:

  • «Манчестер Сити» — 137,75;
  • «Бавария» — 135,25;
  • «Ливерпуль» — 125,5;
  • «ПСЖ» — 118,5;
  • «Интер» — 116,25;
  • «Челси» — 109;
  • «Боруссия» — 106,75;
  • «Рома» — 104,5;
  • «Барселона» — 103,25.

Также в топ-200 вошли российские клубы: «Зенит» занял 126-е место, «Спартак» — 137-е, «Локомотив» — 157-е, «Краснодар» — 188-е.

Клубный рейтинг считается на основании результатов всех команд ассоциации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференций за последние пять сезонов.

Таисия Орлова

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