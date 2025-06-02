Елена Кретова обжалует решение по займу на 560 млн рублей от агрофирмы «Южная»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Елены Кретовой, дочери экс-владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова, на отказ первой инстанции признать недействительным договор займа. Он был заключен в 2021 году между ее компанией «Консультанты Урала» и национализированной агрофирмой «Южная». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Решение, которое пытается обжаловать Елена Кретова, принял Арбитражный суд Челябинской области 16 апреля этого года. Заявительница просила признать недействительным договор займа от 16 ноября 2021-го на сумму 560,6 млн руб. Елена Кретова указала, что на тот момент эта сделка прикрывала вклад ООО «Агрофирма "Южная"» в деятельность ее компании «Консультанты Урала». На дату заключения договора организации были аффилированными, считала истец.

Кроме того, Елена Кретова подчеркнула, что не давала согласие на совершение сделки по займу.

В результате суд отклонил доводы заявительницы. Он установил, что ООО «Консультанты Урала» получило деньги и предпринимало попытки погасить заем, выплатив 206 млн руб. в ноябре 2022-го. Суд также согласился с аргументом ответчика о пропуске срока исковой давности.

«Таким образом, поскольку денежные средства действительно были перечислены, а заемщик принимал меры к частичному погашению задолженности, оснований полагать, что оформленный договор создавался для вида или прикрытия иной сделки у суда не имеется»,— заключил Арбитражный суд Челябинской области и отказал в удовлетворении иска Елены Кретовой.

Заседание для рассмотрения апелляционной жалобы проведут 21 июля.

ООО «Консультанты Урала» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Елена Кретова владеет 100% долей в уставном капитале компании. Организация занимается «арендой и управлением собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом». Генеральным директором является Ирина Голышева. В 2024 году чистый убыток компании составил 723,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск агрофирмы «Южной» о взыскании 489 млн руб. с «Консультантов Урала». Это сумма задолженности по договору займа от 16 ноября 2021-го, проценты за пользование им и нарушение денежного обязательства.

В суде также рассматривается еще один иск к компании Елены Кретовой, но уже от агрофирмы «Ариант». Заявитель требует взыскать с «Консультантов Урала» 295 млн руб. задолженности по договору займа.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей экс-владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет указанной суммы были изъяты акции ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма “Южная”», «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Агрофирма “Ариант”». Сейчас ими управляет «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Ольга Воробьева