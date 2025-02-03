«Ариант» предъявил компании Елены Кретовой исковые требования на 295 млн рублей

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление ООО «Агрофирма "Ариант"», входящего в национализированную группу компаний «Ариант», к ООО «Консультанты Урала». Истец требует взыскать с организации более 295,7 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск поступил в суд 3 февраля этого года. Подробностей об исковых требованиях пока нет.

ООО «Консультанты Урала» принадлежит Елене Кретовой, дочери бывшего владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре прошлого года еще один иск к «Консультантам Урала» подала агрофирма «Южная», которая также входит в состав национализированного холдинга «Ариант». Истец потребовал взыскать с ответчика более 428,8 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области 11 декабря 2024 года принял заявление к производству. Заседание по делу назначено на 13 февраля.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет указанной суммы в пользу государства были изъяты акции ООО «Кубань-Вино», АО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «ЦПИ — Ариант» (Челябинск) и ООО «Агрофирма “Ариант”» (Челябинская область, село Рождественка). Сейчас управляющей компанией перечисленных организаций является «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Ольга Воробьева