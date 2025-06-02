В Азербайджане приостановлено вещание «Матч ТВ»

Вещание российского телеканала «Матч ТВ» приостановлено на территории Азербайджана. Соответствующее уведомление было отправлено абонентам. Об этом сообщает местный портал Oxu.Az.

В публикации утверждается, что «Матч ТВ» не имел лицензии на вещание в Азербайджане. Его вещание было прекращено в соответствии с требованиями закона «О медиа». Телеканал не комментировал эту информацию.

26 мая Minval Politika заявляло, что на территории Азербайджана был заблокирован сайт российского телеканала «Царьград». Издание утверждало, что он распространял ложную и провокационную информацию. «Царьград», в свою очередь, заявил, что сайт по-прежнему доступен в Азербайджане.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» запущен осенью 2015 года, входит в состав «Газпром-Медиа Холдинг». «Матч ТВ» вещает в режиме 24/7 и входит в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.