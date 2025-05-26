Minval Politika: сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

Сайт российского телеканала «Царьград» стал недоступен на территории Азербайджана. С просьбой о блокировке обратился главный редактор местного издания Minval Politika Эмиль Мустафаев в Министерство цифрового развития и транспорта страны. Об этом заявляет Minval Politika.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Мустафаев утверждает, что телеканал распространял ложную и провокационную информацию, направленную против Азербайджана. О каких именно публикациях идет речь, не уточняется. В сообщении говорится, что у «Царьграда» немного читателей в Азербайджане. «Этот шаг стал наглядным примером того, как внутри страны будет пресекаться деятельность пропагандистских ресурсов»,— пишет издание. В министерстве информацию о блокировке не комментировали.

«Царьград», в свою очередь, заявил, что сайт по-прежнему доступен в Азербайджане. «Попытками заставить замолчать тех, кто говорит правду, Россию уже не удивить»,— говорится в сообщении телеканала. В «Царьграде» предположили, что доступ заблокирован определенными провайдерами или информация Minval Politika ложная.

В 2023 году сайт «Царьграда» заблокировали в Казахстане. Власти страны утверждали, что телеканал публикует материалы, пропагандирующие экстремизм. В 2020 году YouTube заблокировал аккаунт «Царьграда» без возможности восстановления. Телеканал основан в 2015 году российским миллиардером, замглавы Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым.