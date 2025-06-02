Действующий график электричек Нижний Новгород — Моховые горы сохранят до ноября

Текущее расписание электричек на участке Нижний Новгород — Моховые горы продлили до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там напомнили, что число пригородных поездов в этом направлении увеличено в связи с капитальным ремонтом Борского моста через Волгу.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце мая Главное управление автодорог региона направило ООО «ДСК», ремонтирующему мост, уведомление о расторжении контракта из-за остановки работ. Подрядчик должен был завершить ремонт автодорожной части моста к концу ноября 2025 года. Теперь ГУАД будет искать нового подрядчика, из-за чего срок завершения ремонта перенесут.

Галина Шамберина