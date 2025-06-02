Минпромторг: иностранные компании не обращались для возвращения на рынок

Ушедшие из России иностранные ритейлеры пока не направляли официальных заявлений на возвращение, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в любом случае зарубежные компании должны будут выполнить некоторые условия, в частности локализовать производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр считает, что «просто пустить всех обратно в наш ритейл было бы опрометчивым решением». В числе условий для возвращения компаний господин Алиханов назвал сотрудничество с российскими партнерами, «приземление» технологий и освоение «в понятной перспективе» полного цикла производства на территории страны.

«Мы никого не выгоняли, но как раньше уже точно не будет»,— отметил глава Минпромторга на «Неделе российского ритейла» (цитата по «Интерфаксу»).

В июне Госдума рассмотрит проект закона, который будет регулировать право иностранных компаний на обратный выкуп акций. Документ уже согласован с Минфином и планируется к рассмотрению сразу во втором и третьем чтениях. Предполагается, что власти смогут отказывать иностранцам в возврате активов, если компания работает в отрасли, значимой для социально-экономического состояния России. По данным «Известий», новые меры могут коснуться не менее чем 18 иностранных компаний.

Об условиях возвращения западных компаний — в материале «Ъ» «От всей — души!».