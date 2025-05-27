«Известия»: ушедшим из РФ брендам могут запретить обратный выкуп акций
«Известия»: Госдума в июне рассмотрит закон о возвращении иностранных компаний
В июне Госдума намерена рассмотреть проект закона, который будет регулировать право иностранных компаний на обратный выкуп акций, сообщили «Известия». Документ уже согласован с Министерством финансов и будет рассмотрен парламентом сразу во втором и третьем чтениях.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Законопроект определяет порядок, по которому российские власти или действующие владельцы могут отказать в выкупе активов иностранных брендов их бывшим собственникам. Приобретатель и текущий бенефициар бизнеса, в прошлом принадлежавшего иностранной компании, сможет в одностороннем порядке отказаться от сделки по возврату.
Федеральные власти также смогут отказывать иностранцам в возврате активов, если компания работает в отрасли, значимой для социально-экономического состояния России. Бизнес, связанный с обороной или финансовой стабильностью страны, можно будет вернуть при согласовании с президентом.
По данным «Известий», новые меры могут коснуться не менее 18 иностранных компаний, которые получили опцион на обратный выкуп.
Законопроект был внесён в парламент РФ в конце 2020 года, его автором выступил Владислав Резник. В документе идет речь об изменениях в закон «Об акционерных обществах». Поправки утвердили 25 мая 2022 года в первом чтении. И только спустя три года, в мае 2025-го, к законопроекту вернулись.