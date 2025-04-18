В минприроды Ростовской области подтвердили данные о сбросе нечистот в Дон

Сотрудники министерства природы Ростовской области зафиксировали факт сброса нечистот в реку Дон в районе переулка Державинский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Специалисты провели выездное обследование. Его результаты направлены в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер в рамках компетенции.

Мария Иванова