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В минприроды Ростовской области подтвердили данные о сбросе нечистот в Дон

Сотрудники министерства природы Ростовской области зафиксировали факт сброса нечистот в реку Дон в районе переулка Державинский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Специалисты провели выездное обследование. Его результаты направлены в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер в рамках компетенции.

Мария Иванова

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