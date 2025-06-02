Власти Мишкинского района обязали запустить две очереди мусорного полигона

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, обязавшего администрацию Мишкинского района ввести в эксплуатацию две очереди мусорного полигона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», оператором объекта в двух километрах юго-западнее райцентра является ООО «Стройпроект», эксплуатирующее первую очередь полигона с 2014 года по концессионному соглашению с районной администрацией (действует до 2029 года). На полигон свозятся отходы из Мишкинского, Караидельского, Аскинского районов.

В 2024 году Росприроднадзор потребовал закрыть первый котлован полигона и запустить вторую и третью очередь объекта, но для этого требовалось разрешение местных властей. Как следует из материалов дела, администрация Мишкинского района игнорировала запросы «Стройпроекта», отсылая к региональному министерству природопользования и экологии.

Не дождавшись разрешения, оператор обратился в суд. В феврале арбитражный суд Башкирии потребовал администрацию разрешить использование второй и третьей очереди, однако ответчик обратился с апелляционной жалобой. В ней администрация доказывала, что «Стройпроект» не обладает правами на объект и не является стороной в разработке проекта полигона.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

ООО «Стройпроект» зарегистрировано в 2007 году в Мишкино, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит Радику Шамсутдинову. В 2024 году, по данным Rusprofile, чистая прибыль «Стройпроекта» составила 3,3 млн руб., выручка — 15 млн руб.

Идэль Гумеров