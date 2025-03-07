Суд разрешил ввести в эксплуатацию две очереди полигона в Мишкинском районе

Оператор мусорного полигона в Мишкино ООО «Стройпроект» добилось в арбитражном суде Башкирии разрешения на запуск второй и третьей очередей объекта. Ранее просьбу «Стройпроекта» отклоняла администрация Мишкинского района. Она отмечала, что заказчиком объекта является министерство природопользования и экологии Башкирии, а не местные власти.

Как следует из материалов дела, в 2014 году «Стройпроект» и районная администрация заключили концессионное соглашение, по которому компания должна утилизировать твердые бытовые отходы в 2 км юго-западнее райцентра. Для этого стороны заключили также договор аренды, по которому «Стройпроект» получил в пользование два участка общей площадью около 4,8 га сроком до конца октября 2029 года.

С 2024 года в адрес компании неоднократно поступали требования Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о необходимости ввести в эксплуатацию две новых очереди полигона. Для этого «Стройпроект» должен был получить разрешение от администрации. Отказ администрации стал поводом для судебных разбирательств.

Арбитражный суд Башкирии указал, что полигон был принят в казну Мишкинского района с учетом эксплуатации всех трех очередей. Из этого был сделан вывод о незаконности отказа в выдаче документа. Решением суда, администрация должна разрешить эксплуатацию в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

ООО «Стройпроект» зарегистрировано в 2007 году в Мишкино, фирмой владеет Радик Шамсутдинов. В 2023 году, по данным Rusprofile, чистая прибыль компании составила 2 млн руб. при выручке 15 млн руб. Полигон «Стройпроекта» размещает отходы из Мишкинского, Аскинского, Караидельского районов Башкирии и Бирска.

Идэль Гумеров