«Главное, чтобы встреча в Стамбуле не стала бы последней»

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Стамбуле должны состояться. Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Российскую, как было заявлено ранее, помощник президента Владимир Мединский. Предполагается, что стороны обменяются меморандумами об условиях прекращения огня. В Киеве заявляют, что содержание документа Москвы им неизвестно. В Кремле ранее предупредили, что свои предложения обнародовать не намерены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе особого прорыва не ждет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский заявил, что не в курсе, с чем российская сторона собирается ехать на переговоры в Стамбул. Подобной информации нет ни у кого: ни у Турции как у принимающей стороны, ни у Соединенных Штатов как у основного посредника. По словам президента Украины, выглядит все это немного странно. Однако, судя по всему, переговоры все-таки состоятся, по крайней мере, стороны дали свое согласие и утвердили состав делегаций. В Кремле сообщили, что везут в Стамбул меморандум о мирном урегулировании, содержание которого разглашению не подлежит, так как РФ никому об этом сообщать не обязана. Консультации будут техническими, стороны обменяются указанными выше документами.

Однако многие российские официальные лица ранее называли условия для прекращения огня. В частности, Киев должен остановить мобилизацию, а Запад — прекратить военную помощь. Также должны быть отменены дискриминационные законы, в том числе в отношении русского языка. Кроме того, есть тезис о закреплении в письменном виде отказа от расширения НАТО на восток. Последний аргумент вызывает вопросы относительно компетенции украинской делегации вести дискуссию на столь серьезную тему. Между тем в России прямо накануне стамбульской встречи произошли масштабные крушения на железной дороге, а дроны атаковали ряд стратегических объектов, в том числе и в глубине страны на севере и даже в Сибири. Есть ли здесь прямая связь, сложно сказать, каждый может сделать выводы самостоятельно.

Однако стоит отметить, что сейчас активно обсуждается не сам переговорный процесс, а дальнейшее военное и политическое обострение в мире.

Сенаторы США, авторы известного антироссийского санкционного законопроекта, давеча были в Киеве, где заверили Зеленского в решимости продвигать свою инициативу. Сам Дональд Трамп по-прежнему не оставляет надежды добиться мира, однако все чаще дает понять, что этого может не случиться. И он как раз думает, как поступить в этом случае, что делать дальше. Можно предположить, что визит американских политиков в Киев — это определенный сигнал российскому руководству, что желательно быть посговорчивее. На Украину, к слову, тоже давят. Заметно, что особого желания ехать в Стамбул там тоже нет. Зеленский продвигает идею личной встречи с Владимиром Путиным. В Москве не возражают, но требуют подготовить необходимую для таких случаев повестку. Пока таковой нет, значит в двусторонних переговорах нет никакого смысла.

Относительно другой встречи — Путина и Трампа — также существует полная неопределенность. Вывод неутешителен: мало кто на сегодняшний день сохраняет даже умеренный оптимизм относительно дальнейшей судьбы переговорного процесса. Поэтому главное, чтобы встреча в Стамбуле не стала бы последней. Такой вариант исключать нельзя так же, как и ответные меры на украинские удары по объектам РФ. Хотя чудеса, конечно же, иногда случаются. Бывает, что противостояние доходит до точки кипения, и потом стороны говорят «хватит». Можно и на это тоже понадеяться.

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Дмитрий Дризе