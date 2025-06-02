В Тюменской области особый противопожарный режим продлен до 26 июня

Действие особого противопожарного режима в Тюменской области продлили до 26 июня, сообщил у себя в Telegram губернатор Александр Моор. В этом году в регионе произошло более 100 природных пожаров — их главной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона также напомнил об ответственности за нарушения. «Посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях — по-прежнему под запретом. За нарушение правил пожарной безопасности законом предусмотрена административная, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность»,— сказал господин Моор.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Тюменской области был введен 5 апреля. В мае Александр Моор подписал постановление о продлении режима до 5 июня.

За нарушения предусмотрены штрафы на сумму до 20 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 60 тыс. руб. для должностных лиц, от 60 тыс. до 80 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 400 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

Ирина Пичурина