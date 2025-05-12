В Тюменской области продлен особый противопожарный режим до 5 июня

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении особого противопожарного режима до 5 июня. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Погода в регионе, конечно, сейчас “противопожарная”. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время будут идти дожди. Но наш опыт показывает, что лишних мер предосторожности не бывает. Ведь большая часть природных пожаров происходит именно по вине людей»,— отметил Александр Моор.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Тюменской области был введен 5 апреля. В период действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах и личных подворьях. Нарушители будут оштрафованы на сумму до 20 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 60 тыс. руб. для должностных лиц, от 60 тыс. до 80 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 400 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

Полина Щуцкая