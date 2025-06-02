Железные ворота насмерть прибили девятилетнего мальчика под Выборгом

Мальчик в возрасте девяти лет скончался в результате падения на него железных ворот. По факту происшествия в Выборге возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

Несовершеннолетний 1 июня зашел в недостроенное помещение в поселке Глубокое. Внутри объекта возле проема были приставлены железные ворота. Мальчик потянул за ручки двери, что привело к падению конструкции. Ворота нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства, которые привели к трагическому исходу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что следствие возбудило дело после гибели двух школьниц на заброшенном предприятии в Ленобласти.

Татьяна Титаева