СК возбудил дело после гибели двух школьниц на заброшенном предприятии в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели двоих несовершеннолетних в деревне Терпилицы Волосовского района. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили в региональном СКР.

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По данным следствия, 31 мая около 17:00 в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия произошло обрушение бетонных плит перекрытия, в результате которого погибли две 11-летние школьницы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые экспертизы. Также в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и уполномоченных сотрудников районной администрации, уточнили в СК.

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры, отметили, в свою очередь, в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели рабочего, упавшего с крыши дома на Коломенской улице в центре Петербурга.

Андрей Цедрик