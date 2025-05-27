Свердловский областной суд рассмотрит дело об убийстве ребенка в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины и в убийстве девочки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступления были совершены летом 2024 года в Нижнем Тагиле. В августе пропала 11-летняя девочка, тело которой было найдено спустя три дня в затопленном подвале общежития.

Судебное заседание по существу назначено на 4 июня. «Ранее подсудимый ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, но по итогам предварительного слушания дела передумал. Уголовное дело будет рассматриваться судьей единолично»,— сообщили в пресс-службе суда.

Срок содержания под стражей Владимиру Александрову продлен до 14 ноября.

Полина Щуцкая