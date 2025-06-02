WSJ: США приостановили введение новых санкций против Ирана

Белый дом на прошлой неделе поручил ведомствам прекратить введение новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к администрации США.

По оценкам газеты, основные ограничения США в отношении иранской нефти и замороженных активов Ирана останутся без изменений. При этом американские чиновники не знают, распространяется ли пауза только на новые санкции или также на уже действующие. Часть ключевых политических деятелей и вовсе не знала об изменениях и была удивлена внезапной паузой.

В ответ на запрос издания в Белом доме не стали отрицать информацию. Там отметили, что о любых новых решениях будет объявлено соответствующими ведомствами. По мнению некоторых неназванных чиновников Белого дома, приостановка связана с тщательным обсуждением дальнейших санкций на фоне переговоров США и Ирана по вопросам ядерной программы. WSJ предполагает, что США стараются лишний раз не провоцировать Иран во время переговоров. Вашингтон не вводил новых рестрикций против Тегерана с 21 мая.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. 23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров Ирана и США, по итогам которого господин Трамп заявил, что стороны достигли прогресса. Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения урана.

О ходе переговоров — в материале «Ъ» «Тегеран поставит центрифуги на паузу».

Елизавета Шмакова