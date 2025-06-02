Пассажирам поезда из Брянской области выдадут оставленные в вагонах вещи
Пассажиры поезда Климов—Москва, прибывшие после аварии в Брянской области, смогут получить оставленные в вагонах вещи. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).
Идентификацию найденных вещей будут проводить по фотографиям. Оставить заявку на их поиск и возврат можно с 8:00 до 20:00 по бесплатному телефону горячей линии или по электронной почте, уточнили в ФПК.
Вечером 31 мая в Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, еще 69 пострадали. Причиной ЧП в РЖД и МЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Подробности — в материале «Ъ» «Налетные выходные».
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Последствия обрушения моста в Брянской области
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