В Саратовской области ограничили мобильный интернет

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Он заявил, что это нужно для обеспечения безопасности, и призвал жителей отнестись к мерам с пониманием. По данным ТАСС, на перебои с мобильным интернетом жалуются жители Саратова и Энгельса.

Минобороны сообщало, что ночью силы ПВО сбили 162 БПЛА над девятью регионами. Ограничивать мобильную связь в регионах начали на фоне атак БПЛА. На прошлой неделе такие отграничения водились, в частности, во Владимирской и Ярославской области.