Уральца будут судить по обвинению в убийстве 14-летней давности

Прокуратура Березовского (Свердловская область) передала в суд обвинительное заключение по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое произошло 14 лет назад, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Обвиняемый — ранее судимый 41-летний житель свердловского поселка Прищаново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 февраля 2011 года на дороге Березовский — Старопышминск между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт, в автомобиле с ними также находилась общая знакомая. Чтобы осуществить убийство, обвиняемый свернул к водоему, где потребовал потерпевшую выйти из машины и избил ее, нанеся не менее шести ударов руками по голове и не менее шести ударов ногами. Потерпевшая получила переломы головы, повреждения мозга и скончалась на месте. Для сокрытия преступления обвиняемый поместил труп в багажник и отвез в деревню Прищаново, где спрятал его в подвале фермы, заложив вход строительным мусором.

Тело было обнаружено только через 14 лет во время работ на территории фермерского хозяйства. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат потерпевшей.

Обвиняемый не оспаривал факт произошедшего, но отрицал умысел на убийство. Ранее он уже был осужден за убийство и освободился в августе 2010 года. Дело направлено в Березовский городской суд, ему грозит лишение свободы на срок 15 лет.

Ранее Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу Павла Нагорных, обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 2008 году. По версии следствия, обвиняемые Павел Нагорных и Андрей Кайгородов избили несколько человек, один из которых скончался в больнице.

Ирина Пичурина