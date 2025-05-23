Обвиняемый в убийстве 17-летней давности свердловчанин останется под стражей

Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу Павла Нагорных, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2008 году, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в ночь на 21 января 2008 года в городе Артемовском (Свердловская область) обвиняемые Павел Нагорных и Андрей Кайгородов избили несколько человек, один из которых скончался в больнице. В апреле 2008 года в карьере за кладбищем в селе Мостовское было обнаружено тело другого пострадавшего со следами насильственной смерти.

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Павлу Нагорных меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля.

Павел Нагорных обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.105 (убийство лица в связи с его служебной деятельностью) и ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Адвокат обвиняемого обжаловал постановление, но Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Полина Щуцкая