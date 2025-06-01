В Белгородской области погибла женщина при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Белгородской области. В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Погибла женщина, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов. При обрушении дома также пострадала 12-летняя девочка, проезжавшая рядом на велосипеде. По предварительным данным, она получила контузию. Ее доставляют в детскую областную клиническую больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны и волонтеры. Они продолжают работу по разбору завалов. Информация о последствиях уточняется.

По данным Минобороны, над Белгородской областью в период с 20:10 до 21:45 мск было уничтожено 14 беспилотников.