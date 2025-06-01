Силы ПВО сбили 53 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО уничтожили 53 беспилотника вооруженных сил Украины над четырьмя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были перехвачены в период с 20:10 до 21:45 мск над следующими регионами:
- 34 беспилотника — над Курской областью;
- 14 беспилотников — над Белгородской областью;
- 4 беспилотника — над Брянской областью;
- 1 беспилотник — над Орловской областью.
По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке погибла женщина. При обрушении дома также пострадала 12-летняя девочка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки пострадала жительница села Ржава Глушковского района. Автомобиль, на который пришелся удар, сгорел.
В Брянской области, по информации губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Глава Орловской области атаку не комментировал.